Para afastar a crise! Paysandu visita o Jacuipense em busca da primeira vitória na Série C

O Paysandu visita o Jacuipense na noite destes sábado em busca da primeira vitória na Série C. O jogo será às 19 horas, em Pituaçu, Salvador (BA), pela terceira rodada da competição. É um confronto direto, já que os dois times possuem apenas um ponto e estão “flertando” com a zona de rebaixamento da terceirona. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Para o Paysandu, a vitória ainda afastaria a crise que ronda o clube de forma interna e externa. Para o jogo de hoje, o técnico Vinícius Eutrópio vai ter os desfalques do volante Jhonnatan e do meia Ruy, que sentiram um desconforto na região da panturrilha. O time também não vai contar com o atacante Igor Goularte, que ainda negocia a rescisão contratual com o clube. Também não terá Gabriel Barbosa, que deixou o clube para ir jogar no futebol estrangeiro.

O técnico Vinícius Eutrópio deve escalar o time com Victor Souza; Israel, Perema, Denilson, Bruno Collaço; Paulinho, Ratinho, João Paulo; Marlon, Ari Moura, Nicolas

Jacuipense

O Jacuipense terá um desfalque para enfrentar o Papão. O lateral esquerdo Vicente não joga porque vai cumprir suspensão automática por causa da expulsão no empate em 1 a 1 com o Tombense na rodada passada. O lateral Djavan deve assumir a posição.

O Jacuipense tem jogadores que passaram por Remo e Paysandu. O volante Charles é um deles. Ele conquistou o acesso com o Leão em 2020. Ainda tem o ex-azulino Dedeco e o ex-Paysandu Fabio Matos.

O técnico Jonilson Veloso deve escalar o time com Vitor; Gedeilson; Tiago Alves, Kanu e Djavan; Charles, Luís Fernando e Renato Henrique; Tenório, Geovane Itinga e Luan.

Ficha técnica

Jacuipense x Paysandu

3ª rodada da Série C

Jacuipense: Vitor; Gedeilson; Tiago Alves, Kanu e Djavan; Charles, Luís Fernando e Renato Henrique; Tenório, Geovane Itinga e Luan

Técnico: Jonilson Veloso

Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Denilson, Bruno Collaço; Paulinho, Ratinho, João Paulo; Marlon, Ari Moura, Nicolas

Técnico: Vinícius Eutrópio

Local: Pituaçu – Salvador (BA)

Hora: 19 horas

Árbitro: Adriano de Assis Mirand (CD/SP)

Árbitro Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (AB/SP)

Árbitro Assistente 2: Amanda Pinto Matias (CD/SP)

Quarto Árbitro Josue Reis de Jesus Junior: (CD/ BA)