Novo volante do Paysandu avalia time que disputará o Parazão: “Muito bem tecnicamente”

O Paysandu apresentou oficialmente o novo volante Cristian. O jogador foi contratado ainda em dezembro do ano passado para fazer parte do elenco da temporada de 2022. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (24), o jogador disse que pelas contratações, o Papão está com uma equipe muito competitiva e avaliou como será a estreia contra o Bragantino.

“É claro que ainda está tudo no começo, mas pelas contratações está dando para ver que vai ser uma equipe muito competitiva, muito bem tecnicamente. Vai ser uma partida difícil, pelo o que todo mundo me passou, o Bragantino é um time que faz bastante pressão e jogando contra o Paysandu todo mundo quer mostrar futebol. Acho que vai ser um bom jogo”, analisou o jogador.

Christian começou a jogar na base do América-MG e subiu para o time principal em 2016. Por lá, o jogador fez 54 jogos e marcou dois gols. Já em 2019, quando foi para o Figueirense, o volante não conseguiu render, por conta de uma lesão, e fez apenas uma partida pelo clube. Na última temporada, defendeu as cores do Atlético-MG.

Clima

“Eu estou me acostumando um pouco. Para falar a verdade, é bem diferente do que estou acostumado em Minas, aqui muda muito rápido. Mas nesses dias que eu estou na cidade todo mundo me acolhe bem”.

Torcida

“Eu que estou chegando agora aqui vi a recepção que a gente teve no domingo. Lá em Barcarena deu para sentir o calor e, com certeza, na estreia isso vai ajudar demais a gente”.

Agenda

Paysandu estreia no Parazão no próximo na próxima quarta-feira (26), contra o Bragantino, às 21h30, na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e Youtube de OLiberal.