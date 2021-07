No primeiro jogo sem Nicolas, Paysandu está escalado para enfrentar o Ferroviário

O Paysandu entra em campo neste início de noite de domingo (11), às 18h, contra o Ferroviário, na busca por retomar a liderança da Série C. O técnico Vinícius Eutrópio apostou em Luan Santos, que forma o trio de ataque com Marlon e Robinho. No meio-campo, também há mudanças: Bruno Paulista fica no banco e entra Paulinho.