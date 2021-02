No portal da transparência, Paysandu admite débito com ex-treinador de meio milhão

O Paysandu lançou um portal da transparência, um conceito inédito para o clube, expondo débitos, receitas e valores de patrocínio. Uma live foi feita nesta terça-feira (23), tendo como entrevistado o presidente do clube, Maurício Ettinger.

O detalhe é que a documentação mostra uma negociação de dívidas com o ex-treinador bicolor, Hélio dos Anjos. Segundo os documentos, o clube deve R$569.000,00. A proposta foi que o pagamento seja dividido em 31 vezes, o clube aguarda homologação do acordo com Dos Anjos.

Já o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos tem débito estimado em R$81.800,00. O acordo prevê parcelas de R$5.000,00, e mais seis parcelas no valor R$6.400,00.