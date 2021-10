No Paysandu, Wilton Bezerra avalia goleada na Copa Verde e pede foco total contra o Ituano pela Série C

O Paysandu passou fácil pela equipe do Penarol-AM, pela segunda fase da Copa Verde, após goleada de 6 a 0. O técnico interino do Paysandu, Wilton Bezerra, gostou do que viu em campo e avaliou como positiva a postura dos jogadores e projeta o jogo contra o Ituano-SP, pela Série C.

“A equipe hoje teve uma postura diferente e isso é o que estamos trabalhando durante a semana e é o que a gente esperava nesse confronto diante do Penarol, que tivesse uma imposição independente da fragilidade do adversário, mais atitude, além de dar uma sequência boa aos jogadores que podem nos ajudar nessa reta final do campeonato. Nesse restante da semana vamos pontuar algumas coisas para chegarmos mais fortes no sábado”, disse.

Wilton Bezerra utilizou a partida para que atletas pudessem ter um ritmo de jogo e quer o mesmo foco contra o Ituano.

“A mudança é de conceito, comportamento e não apenas da estrutura. Mais importante é a confiança, comportamento e a atitude que não vínhamos tendo nos últimos jogos e esse é o maior foco. A intenção foi dar ritmo, confiança aos atletas que não tinham oportunidades, acredito que atingimos esse objetivo, não só pelo placar elástico do jogo, mas sim com algumas peças que a gente acredita que vá ajudar nesse acesso. Temos mais dois dias de preparação para essa final de sábado e acredito que o grupo vá chegar mais forte”, comentou.

Ruy marcou duas vezes no jogo, teve participação importante diante do Penarol e a confiança do atleta foi avaliada pelo Wilton Bezerra, que não quis citar pontos negativos do jogo e que prefere tratar de forma interna.

“Não só Ruy, mas como outros atletas tiveram uma postura favorável. E é essa confiança que precisamos para definir a equipe para sábado. Independente de pontos negativos, vamos focar nos positivos, na estratégia que foi feita e realizada pelo grupo. Internamente vamos ajustando algumas situações que não deram certo durante o jogo”, finalizou.