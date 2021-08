Esperando regularização, lateral do Papão se diz pronto: 'Vou dar o meu melhor'

O lateral-direito Leandro Silva chegou ao Paysandu nesta semana e deve estrear no próximo sábado (14). Sem Marcelo, suspenso, o mais cotado é justamente o novo contratado bicolor. No entanto, Leandro ainda depende da regularização. Até a manhã desta quinta-feira (12), o nome do jogador ainda não estava no BID. Se tudo correr bem, Leandro Silva garante que está pronto para jogar contra o Jacuipense-BA.

“Eu estou bem. Vinha treinando. Foram 20 dias antes. Já tinha jogado pelo meu ex-time. Não sinto pressão por estrear logo como titular. Eu tive muitas oportunidades igual essa que estou tendo agora. Basta o Fonseca querer. Se ele optar por mim, vou dar meu melhor e jogar até onde aguentar. Se eu me sentir cansado vou ser o primeiro a levantar a mão porque sei que tem jogadores que podem fazer essa função. E também vou dar meu melhor e conquistar a vitória em casa”, afirmou o jogador na coletiva de apresentação oficial no Paysandu.

Leandro Silva chega para ocupar uma vaga que até o momento não teve ninguém à altura de um jogador que fez história no clube. O último lateral-direito que deixou saudade na torcida do Paysandu foi Yago Pikachu, que hoje joga no Fortaleza. Leandro falou sobre essa questão.

“O Pikachu foi um grande jogador aqui, fez seus nome. Estou chegando para fazer meu melhor, conquistar os objetivos do clube e se fizermos isso, creio que vamos conseguir, vou deixar meu nome já vai tá na história. Espero ser valorizado pela torcida igual ele fez também”, comenta o jogador, falando sobre a função que pode fazer no clube.

“Eu faço papel de lateral, procuro marcar, estar bem na linha de quatro, para chegar na frente e servir os atacantes e os meias também. A minha função é primeira mente marcar e na ora que der para ser ofensivo, seriei também. Vou ajudar na defensiva e ofensiva também”, afirmou.

A partida entre Paysandu e Jacuipense será às 19 horas de sábado (14), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. Na 6ª posição com 16 pontos, o time bicolor quer mais uma vitória em casa para subir na tabela do grupo A da competição. O jogo será transmissão lance a lance em OLiberal.com.