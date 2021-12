Nada de He-Man! Presidente do Paysandu nega retorno de atacante ao clube

Nas últimas horas, rumores do retorno do atacante Rafael Moura, o He-Man, ao Paysandu ganharam força. Mas em contato com a equipe de O Liberal, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, negou que o clube busca a contratação do jogador de 38 anos para a Série C.

Vale lembrar, Maurício revelou ao O Liberal, na última quarta-feira (29), que o Paysandu não deve mais fazer contratações até o início da Terceirona. A não ser "quando [o técnico] Márcio [Fernandes] apontar necessidades", declarou o mandatário bicolor.

Em 2005, Rafael Moura vestiu a camisa do Paysandu no último ano do clube na Série A. Em 14 jogos pelo Bicola, o He-Man marcou sete gols. Depois disso, foi transferido para o Corinthians, no ano seguinte. Atualmente, Rafael Moura está sem clube, após deixar o Botafogo, clube que defendeu em 2021 em 31 jogos e apenas um gol marcado.