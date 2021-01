Na reformulação do elenco, volante ganha contrato profissional com Paysandu

O Paysandu está na fase de reformulação do elenco para a temporada de 2021 que já começa quinta-feira (28) na estrela na Copa verde diante do Galvez-AC.

Em meio a liberação de jogadores que não mais interessam ao clube, a diretoria bicolor anunciou a promoção de jogadores da base ao time profissional. Entre eles, o volante Mateus Lopes, 19 anos, que, inclusive, está treinando e na expectativa de ganhar projeção na equipe do Papão.

Mateus assinou contrato até janeiro de 2022. Neste período tem certeza de uma progressão no time titular, conforme revelou em entrevista à TV Papão.

Na bola desde os nove anos por meio da escolinha de futebol da Tuna, até se transferi para o Paysandu para disputa do Paraense Sub-17. Ano passado foi titular do time bicolor que disputou O Campeonato Brasileiro Sub-23, que é uma das vitrine dos futebol nacional.

Com a experiência no brasileiro, o jovem que nascer no município de Ananindeua, acalenta o sonho de ser titular no Papão. “Estou bastante motivado para o desafio que está chegando. Nada se consegue sem esforço ou dedicação. Estou chegando ao time profissional pelo meu trabalho e minha determinação”, diz.

Mateus sabe que o caminho da titularidade é cheia de obstáculo, contudo, garante estar preparado para encarar à batalha em busca do seu espaço.

Sobre seu futebol em campo, se acha um volante mais defensivo jogando mais na proteção dos zagueiros, mas, também ressalta que tem tendências no avanço no apoio aos companheiros da linha ofensiva. “Se tiver oportunidade de chegar no ataque, chego lá, pois sei criar jogadas”, conta

O atleta revela sua inclinação de zagueiro aonde comenta que se sente confortável posição. “Minha função de volante defensivo me faz também jogar de zagueiro, função que me saio bem”, garante.

Jogador da base, uma coisa natural, é mirar seu futebol aos jogadores profissionais que passaram pela mesma situação. Para Mateus Lopes, ascensão de Diego Matos, Paulo Ricardo serve com espelhos para a turma que sonha com vaga no profissional. “Vejo o Diego, Paulo Ricardo e outros como ponto de inspiração para mim”, contempla.

A participação do Paysandu no Brasileiro Sub-23 [Aspirante], na visão do volante, foi muito importante na avaliação técnica. “Jogamos contra times mais taludos na categoria e brigamos no pau a pau com eles. Valeu muito essa experiência, porque ganhamos mais robustez. Vencemos lá fora. Foi uma campanha muito boa”, compara.

O Paysandu pisa no gramado do Mangueirão na quinta-feira (28) para o embate com o Galvez - AC. Possivelmente, o time será dirigido pelo técnico Aylton Costa, da Sub-23. Mateus Lopes está na ansiedade de ganhar sua primeira chance na equipe alviceleste. “Acredito que possa ter uma oportunidade e poder mostrar meu trabalho ajudar o Paysandu”, finaliza.