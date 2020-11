Na briga pelo G4, Paysandu terá jogos 'chaves' antes do clássico Re-Pa. Presidente diz: 'O Lobo está vivo'

A difícil vitória contra o Jacuipense-BA, em Pituaçu, Salvador, reacendeu às possibilidades de classificação do Paysandu no grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

Se a primeira fase da competição hipoteticamente terminasse hoje, a equipe bicolor classificaria na quarta colocação com 19 pontos. No entanto, é claro que a sequência da disputa obrigará o Papão a se comportar de forma quase que perfeita na reta final da fase.

A sequência alviceleste trará jogos contra Imperatriz (já rebaixado e perdendo todos os jogos por goleada), Ferroviário (confronto direto), Botafogo (confronto direto mas que também luta contra o rebaixamento), sendo que a tabela aponta o clássico Re-Pa na última rodada. Apenas o jogo contra o time maranhense será fora de Belém. Na hipótese de vencer as próximas três rodadas, o Paysandu atingiria 28 pontos e teria, segundo o site Chance de Gol, 95% de probabilidade de obter a classificação. Ou seja, teria chance de estar classificado antes do jogo contra o Remo.

Em contato com a reportagem, o presidente bicolor, Ricardo Gluck Paul, disse apenas: 'O Lobo está vivo'.