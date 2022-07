Re-Pa no Baenão: lateral do Paysandu descarta time mais defensivo: 'Temos que impor nosso jogo'

Antes do Re-Pa, o Paysandu conseguiu dar uma notícia positiva ao torcedor. O lateral-esquerdo titular, Patrick Brey, teve o contrato renovado e falou com a imprensa, na sexta-feira (1°). O jogador comentou sobre o clássico deste domingo (3), às 17h, no Baenão e garantiu que a equipe vai buscar ter o domínio da partida:

"A torcida pode esperar um time bem competitivo e bem postado como a gente vem jogando. Como venho falando nas entrevistas, nós somos um time grande e, independente de onde jogarmos, temos que impor nosso jogo e buscar o resultado positivo, e é o que vamos fazer neste jogo", afirmou Brey.

Desde o início do mês de junho, o Paysandu buscava ampliar o contrato de empréstimo de Patrick Brey. No entanto, por causa de alguns obstáculos nas negociações com a Triestina-ITA - como a morte do presidente do clube italiano -, que detém os direitos do jogador, a decisão se arrastou.

Agora, de contrato renovado, Patrick Brey disse que o final feliz o deixou aliviado: "Desde que cheguei aqui, sempre estive muito motivado para representar o Paysandu e esta nação. Com certeza o contrato renovado é um gás a mais que a gente tem e fico muito feliz de ter renovado e ficar até o final da temporada. Estava um pouco ansioso para isso se concretizar e queria continuar aqui", concluiu.

A partida entre Remo e Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.