Meia, agora ex-Paysandu, usa as redes sociais para se despedir do clube

Da mesma maneira que foi na sua chegada, Alex Maranhão se adiantou e anunciou a sua saída do Paysandu na tarde desta sexta-feira (22), através da sua conta pessoal em uma rede social.

Alex Maranhão chegou no clube em 2020 ao clube alviceleste, foram 26 partidas e três gols marcados. Não teve sucesso, sequer sendo titular absoluto da equipe.

Sua contratação esteve cercada de esperança pelo currículo, com bons serviços prestados, principalmente, ao Criciúma. No entanto, no Paysandu, a dinâmica não foi a mesma, tendo alguma importâncias apenas em lances de bola parada.