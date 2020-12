Meia do Paysandu deixa empolgação do acesso para a torcida e fala de ordem na Curuzu: ‘Sem euforia'

Na próxima segunda-feira (4), o Paysandu tem um compromisso importante pela Série C. Mais uma vez vai enfrentar o Londrina, dessa vez fora de casa. O jogo será às 20 horas, no estádio do Café. Se vencer, o Papão vai ficar bem perto do acesso para a Série B, o que gera expectativa e ansiedade para o torcedor.

No entanto, o meia Juninho garante que a empolgação fica para torcida. Dentro da Curuzu, a ordem é estar concentrado e sem oba-oba.

“Dentro do nosso elenco é foco total no nosso objetivo. Sem euforia. O foco sempre foi o acesso. Mas aqui dentro não tem euforia do acesso. Estamos indo jogo a jogo. Cada jogo é uma final. Eu não estou saindo muito por causa da pandemia. Mas vejo nas redes sociais que o torcedor estar na expectativa do acesso. Mas da nossa parte é foco total. Jogo a jogo. Espero no final comemorar o acesso junto com nosso torcedor”, comentou.

A partida entre Londrina e Paysandu é válida grupo D do quadrangular final da Série C e encerra a quarta rodada. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.