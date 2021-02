Meia do Náutico entra no radar do Paysandu, porém negociação emperra

O Paysandu segue em busca de jogadores para compor o elenco para o ano de 2021. O clube alviceleste foca em um meia, o famoso “camisa 10”, que pode pintar ainda nesta semana, de acordo com o presidente Maurício Ettinger, que desconversou sobre a possível chegada do meio-campista Ruy, que está no Náutico-PE.

O jogador de 32 anos disputou algumas partiras pelo Coritiba-PR e se transferiu para o Náutico, onde jogou 18 vezes pela Série B do Brasileirão. O nome do atleta entrou no radar da direção bicolor. O mandatário do Papão foi questionado pela reportagem sobe Ruy, mas desconversou: “Estamos conversando com vários meias, disse.

Ruy já atuou por vários clubes do Paraná (PR) como Arapongas-PR, Maringpa-PR, Operário-PR, além do Coxa. O meia teve passagens também pelo América-MG e Vitória-BA, além de ter jogado no futebol português.

NÁUTICO

O jogador possui contrato com a equipe pernambucana até o fim do campeonato estadual, porém, a diretoria do Timbu aceita negociar com o Paysandu, desde que o atleta perdoe algumas pendências que o clube alvirrubro tem com o meia.

PARAZÃO

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo (28), às 10h30, na Curuzu, contra a equipe do Castanhal. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.