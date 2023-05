Mãe Paysandu, Dona Lenir mostra amor à família e relação com o Papão

No cenário da vida real, encontramos histórias inspiradoras que nos enchem de esperança e nos fazem acreditar no poder do amor e da dedicação. Dona Lenir Almeida, uma mulher de 38 anos, é um exemplo vivo disso. Trabalhando como camareira em um hospital, ela enfrenta desafios diários, sendo mãe de Ana Caroline, que é autista, e de Simão Gabriel, um jogador da base do Paysandu. Dona Lenir é casada com Edson Almeida e, juntos, eles formam uma família unida e resiliente.

No universo do futebol, Dona Lenir encontrou uma paixão que compartilha com seu filho Simão Gabriel. Ele joga tanto no futsal quanto no campo, representando o sub-15 do Paysandu. Dona Lenir revela que sua relação com o futebol se fortaleceu através do envolvimento do filho com o esporte.

Simão Gabriel enche de orgulho a mãe, dona Lenir. (Arquivo pessoal)

"Minha relação com o futebol é muito boa. Gosto muito porque aprendi por meio do meu filho, que é jogador do Paysandu, tanto no futsal, como no campo do sub-15. Com o Paysandu, minha relação é boa também. Quando posso, vou torcer nos dias de jogos mais o pai dele, que conhece todos do Paysandu", contou em entrevista ao O Liberal.

Filha em campo

Recentemente, um momento inesquecível marcou a vida de Dona Lenir e de sua família. Sua filha, Ana Caroline, teve a oportunidade de entrar com os jogadores do Paysandu, no jogo contra o Fluminense, no Mangueirão, pela Copa do Brasil. Essa experiência única encheu o coração da mãe:

Ana Caroline entrou em campo com o mascote e o elenco bicolor. (Arquivo pessoal)

"Minha filha entrou com os jogadores. Foi muito emocionante, foi um momento ímpar, minha filinha ficou feliz. Foi um momento inesquecível. Não sei nem como descrever a emoção que senti", disse.

Luta diária

Além de enfrentar os desafios cotidianos, Dona Lenir é uma defensora dos direitos e da inclusão das crianças autistas. Ela acredita que oferecer oportunidades para que essas crianças pratiquem esportes, é essencial para seu desenvolvimento e bem-estar e explica como melhorar ainda mais.

"Fazendo mais eventos, não só no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo. Colocando nossas crianças para praticar esportes como natação, futebol, atletismo, como o professor Valdir faz na Tuna", destacou.

Legenda (Arquivo pessoal)

A mãe aproveitou também para elogiar o local dedicado do Mangueirão para as pessoas com autismo, aberto desde a reinauguração do Mangueirão: "O espaço é muito bom a estrutura correspondeu a todas necessidades”, apontou.

Sua mensagem de gratidão e felicitações no Dia das Mães ecoa além das palavras, pois reflete o sentimento de muitas mães que enfrentam desafios semelhantes. Dona Lenir nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a união familiar são fundamentais para superar obstáculos e encontrar alegria na jornada da vida. Por fim, ela deixa a sua mensagem de agradecimento:

"Quero agradecer ao Senhor pelos meus filhos e esposo, que nessa vida são tudo pra mim. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães e meu muito obrigada pela oportunidade", concluiu