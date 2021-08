Médico do Paysandu explica tratamento de volante e laterais e quando voltam a jogar na Série C

O Paysandu enfrenta o Santa Cruz no próximo domingo (5), às 18 horas, na Curuzu, e a expectativa é para que alguns jogadores estejam aptos para jogar. E o coube ao médico do clube, José Silvério, explicar a situação do volante Bruno Paulista e dos laterais-esquerdos, Jefferson e Diego Matos. Dos três, os dois últimos são os únicos disponíveis para a posição. Sem eles, o técnico Roberto Fonseca tem improvisado.

Diego Matos

Diego Matos pode treinar nesta semana (Jorge Luís Totti/ Paysandu)

O médico do clube informou que Diego Matos foi vetado da partida passada contra o Floresta-CE por causa de um novo trauma que sofreu no tornozelo esquerdo durante o jogo contra o Volta Redonda. No entanto, pode treinar nesta semana e estar disponível para a partida contra o Santa Cruz.

“Diego faz uma entorse de tornozelo no jogo contra o Jacuipense em Belém. Fizemos um tratamento intensivo porque era importante a presença dele em Volta Redonda. Conseguiu jogar o primeiro tempo, mas teve um novo trauma, um pisão na região, por isso tiramos ele do jogo. Está evoluindo bem. Fizemos uma ressonância de controle. A ideia é que esta semana ele volte a treinar”, afirmou José Silvério.

Jefferson

Jefferson segue aprimorando a parte física (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

O lateral-esquerdo Jefferson precisa melhorar a parte física para estar apto para jogo e também não sentir dor, o que está sendo feito pela comissão técnica. Ele pode estar disponível, enfim, no jogo contra o Santa Cruz e, quem sabe, até estrear, se o técnico quiser.

“A parte física. Ele (Jefferson) ainda está com um pouco de dor no local, o que é normal. Isso vai melhorar com o condicionamento. Mas o Jefferson não fez nenhuma partida esse ano ainda. O aproveitamento dele para a partida é muito difícil porque precisa melhorar o condicionamento”, comentou o médico José Silvério.

Bruno Paulista

Bruno Paulista só deve estar disponível no jogo contra o Manaus (Jorge Luís Totti / Paysandu)

O caso que mais demanda atenção e tempo de recuperação é o do volante Bruno Paulista. Segundo José Silvério, o jogador sofreu um estiramento do ligamento cruzado anterior com edema ósseo, o que demanda de 45 a 60 de tratamento. A última partida foi contra o Tombense-MG em Belém, no dia 31 de julho. Ele se machucou nesse confronto.

Bruno Paulista saiu machucado do jogo contra o Tombense e segue no DM há um mês (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo o médico bicolor, a evolução é boa, mas o jogador pode ser liberado apenas para jogo apenas na última rodada da Série C. O jogo será contra o Manaus, no dia 25 de setembro, domingo, às 17 horas, na Curuzu.

“O Bruno Paulista teve um estiramento do ligamento cruzado anterior com edema ósseo. Era uma lesão que a gente calculava em torno de 45 a 60 dias, mas a evolução está sendo muito boa. Prevíamos mais 15 dias para ele começar a correr e isso já começou. Então, a expectativa é que o tempo previsto inicialmente seja diminuído. Acho muito difícil (jogar contra o Santa Cruz), porque ele precisa de tempo de adaptação, transição, condicionamento físico para poder ser liberado para o treinador. Na próxima partida com certeza não. A ideia é talvez para o último jogo em Belém (contra o Manaus)”, explicou o médico bicolor.

Agenda

A partida entre Paysandu e Santa Cruz, no domingo (5), às 19 horas, na Curuzu, é válida pela 15ª rodada da Série C, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.