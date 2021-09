Lesões e suspensões atrapalham Paysandu para jogo contra o Ferroviário-CE

Lesões e suspensões continuam na sombra do técnico Roberto Fonseca para o compromisso da próxima segunda-feira (13), contra o Ferroviário-CE. O treinador do Paysandu tem quatro jogadores sob cuidados médicos, todos eles titulares, além de dois suspensos para o duelo pela 15ª rodada do Grupo A da Série C.

A situação que mais preocupa é a do atacante Marlon, que sofreu uma pancada forte no joelho direito e passa por uma avaliação criteriosa para atestar a gravidade do problema. Os demais sofrem com problemas musculares.

São os casos do atacante Rildo e do volante Paulo Roberto, ambos com dores na coxa esquerda. Este último, inclusive, também está suspenso, então é certa a ausência diante do clube cearense junto com Paulinho, companheiro de posição, que foi expulso no jogo do domingo passado.

Quem ainda preocupa os bicolores é Grampola, substituído diante do Santa Cruz por Laércio. O centroavante passa por exames para atestar o grau da lesão.

Retorno e reforços

Em meio a tantos problemas para escalar o time, Roberto Fonseca tem uma boa notícia até aqui: a garantia do retorno do zagueiro Perema, que cumpriu suspensão contra o Santa Cruz.

Além disso, o técnico alviceleste aguarda a regularização dos últimos contratados para que já estejam aptos a serem relacionados ao jogo da próxima segunda-feira, casos do lateral-esquerdo Alan Cardoso e dos meias José Aldo e Willian Fazendinha.

A partida entre Papão e Ferrim foi remarcada pela CBF para às 15h da segunda-feira que vem, dia 13, na Cidade Vozão, no centro de treinamento do Ceará. O local fica no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.