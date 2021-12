Lecheva participa de Re-Pa de fim de ano com Vélber e 'provoca' amigo: 'Só foi feliz ao meu lado'

O atual coordenador técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva, relembrou os tempos de jogador e defendeu o Papão em um Re-Pa comemorativo de final de ano. A partida, que teve a presença de Vélber do lado azulino, terminou com a vitória do Bicola por 5 a 1. Nas redes sociais, Lecheva fez questão de "provocar" o amigo.

"Te avisei, Vélber, que só foi feliz ao meu lado. Quis correr errado ontem", disse Lecheva.

Ídolo do Paysandu, o ex-meia assumiu o cargo na diretoria bicolor em novembro deste ano. Lecheva, agora, atua como um intermediador entre diretoria e comissão técnica e ajuda nas contratações do clube.