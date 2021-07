Lateral é regularizado e pode estrear pelo Paysandu na Série C

O novo lateral-esquerdo do Paysandu, Jefferson, está disponível para estrear na Série C. O nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Legenda (Reprodução)

Apesar de estar liberado para jogar, ele ainda não vai estrear no sábado, pois não viajou para Recife (PE), onde o time bicolor encara o Santa Cruz. O jogador ficou em Belém para aprimoramento físico.

O jogo entre Santa Cruz e Paysandu será às 19 horas deste sábado (3), no Arruda, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.