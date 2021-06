Novo lateral do Paysandu, Jefferson detalha momento físico: 'Acho que estou 80%'

O novo lateral-esquerdo do Paysandu foi enfim apresentado nesta quarta-feira (30), na Curuzu. Jefferson foi anunciado na semana passada e não está integrado à equipe que está no Recife, para encarar o Santa Cruz no próximo sábado. Ele permaneceu em Belém para aprimoramento físico.

“Estou muito feliz em poder fazer parte desse grande grupo, espero poder contribuir dentro de campo com meu trabalho e, ao final do campeonato, conquistar este acesso”, afirmou.

O lateral acredita que está quase pronto para entrar em campo, já que ficou pouco tempo afastado dos gramados. Jefferson estava atuando em Portugal e sua última partida foi há cerca de 40 dias.

“Meu último jogo foi em 20 de maio. Ainda não estou 100%, acho que estou 80%. Espero que quando o pessoal voltar deste jogo de sábado, espero estar bem preparado para receber a equipe”, comentou.

O atleta tem dois concorrentes de posição: Bruno Collaço e Diego Matos. O primeiro está lesionado e só deve voltar aos gramados em setembro, enquanto o segundo vem sendo o titular na Série C. A expectativa de Jefferson é fazer disputa acirrada pela posição assim que atingir a melhor forma física.

“Vai ser uma briga saudável, como em todas as posições. Todos os clubes têm vários jogadores em várias posições, então não será diferente da minha. Espero estar bem fisicamente, para o professor Vinicius poder optar por quem vai jogar. Nós temos que ter uma briga saudável e ver quem vai jogar”, finalizou.