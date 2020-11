Autor de três assistências para gol, lateral-esquerdo do Paysandu comemora: 'Foi a primeira vez'

O Paysandu já está focado para o próximo confronto na Série C contra o Botafogo-PB, na próxima sexta-feira (27), às 20h, no estádio do Mangueirão, em Belém, pela décima sétima rodada.

O lateral-esquerdo do Paysandu, Bruno Collaço tem sido peça fundamental na equipe nos últimos jogos. Contra Ferroviário fez as três assistências dos três gols que o Papão marcou, o atleta revelou que foi a primeira vez que isso aconteceu. “Foi a primeira vez, três assistências em uma única partida foi a primeira vez, já havia acontecido de ter participado duas vezes em uma outra ocasião. Mas espero conseguir mais vezes”, afirmou.

Após a saída de Vinicius Leite, para o Avaí, Collaço agira pode contar com o recém chegado Marlon para finalizações direcionadas ao gol. Foi assim que aconteceu as duas assistências no último jogo. “Tem sido um início muito bom, durante a semana já havíamos nos entendido muito bem nos treinamentos. O Marlon é um jogador mais agudo que o Vinicius, o Vinicius tinha uma característica mais de armador, mas o Marlon também já demostrou a capacidade de agregar cada vez mais no time”, completou.

Sobre o próximo jogo do Paysandu, o lateral avalia a equipe do Belo, como a equipe da Paraíba é conhecida. “Botafogo é uma excelente equipe, eu já joguei com mais de um jogador que está lá. Não tenho dúvida que sexta-feira (27) acredito que também será um jogo complicado, eles também precisam do resultado, então acredito que será um jogo aberto”, comentou.

Com a possibilidade de classificação já na próxima rodada, Collaço avalia que a equipe cresceu no momento certo na competição. “A equipe está crescendo em um momento muito importante, a gente vem tendo uma consistência muito interessante em termos defensivos e ofensivos também. Acho que é o momento crucial desse crescimento, estamos contentes quanto a isso e espera que esses bons números que a gente vem tendo nos resulte em bom resultado na sexta-feira”, finalizou o atleta.