Juventude x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (13/03) pela Copa do Brasil

Juventude x Paysandu disputam hoje, quarta-feira (13/03), a segunda rodada da Copa do Brasil. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Paysandu ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Brasil, Juventude empatou com Iguatu e Paysandu empatou com Ji-Paraná, ambos por 0 a 0.

VEJA MAIS

Juventude x Paysandu: prováveis escalações

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Lucas Freitas) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca (Rildo). Técnico: Roger Machado.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson), Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares e Robinho (Biel); Jean Dias, Vinicius Leite e Nicolas. Técnico: Helio dos Anjos.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Paysandu

Copa do Brasil

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 13 de março de 2024, 21h30