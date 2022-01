Jogadores do Paysandu com covid-19 devem voltar aos treinos neste final de semana

Os jogadores do Payasandu que testaram positivo para a covid-19 devem voltar a rotina de treinamento já neste final de semana. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, a previsão é que os jogadores viagem neste sábado (15) para Barcarena, onde devem compor a delegação que realiza treinos de pré-temporada.

Segundo o Paysandu, os jogadores permanecem assintomáticos. Por conta disso, eles podem ser reintegrados ao elenco de cinco a sete dias após da data do diagnóstico. Todos os atletas positivados foram vacinados.

Ainda segundo o clube, antes de serem reintegrados à equipe, os jogadores precisaram realizar um novo teste de covid-19. Caso a testagem seja negativa, os atletas voltam ao treino.

Apesar de não citar os nomes, a reportagem apurou que dos seis positivados, cinco são jogadores: o meia Ricardinho, os atacantes Marlon e Robinho, além do volante Yure, que vem da base do Papão. O outro diagnosticado com a doença é membro da comissão, mas não teve o nome divulgado.

O Paysandu chegou em Barcarena na última segunda-feira (10) e vai passar 12 dias na cidade. A estreia do Bicola no Campeonato Parense será na quarta-feira (26) contra o Bragantino, às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.