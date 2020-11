Ginásio do Paysandu é reinaugurado em noite de vitória da equipe de basquete

Na noite da última terça-feira (10), o Paysandu reinaugurou o ginásio que fica localizado na Sede Social, no bairro de Nazaré, em Belém, o novo Ginásio Moura Carvalho, que irá atender às modalidades olímpicas de quadra do clube, como basquete, futsal e vôlei.

Reformado, o ginásio Moura Carvalho agora conta com um novo piso, novos vestiários, novas salas e pintura totalmente revitalizada. O diretor da Sede Social, Pedro Souza, explicou como se deu o processo da obra. “Quando eu assumi essa diretoria, eu prometi para ele [Ricardo Gluck Paul] e para os atletas que nós iríamos arrumar a Sede e realmente foi feito, mesmo em um período de pandemia, com toda a dificuldade, nós tivemos a coragem de fazer. Agradeço ao presidente, diretores, atletas e pais”, afirmou.

Pedro também comentou sobre o fortalecimento dos esportes olímpicos. “Nós contratamos novos profissionais, tanto para o basquete quanto para o futsal e existe um projeto para ambos, em que nós iremos colher os frutos em breve”, adiantou.

O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, também enalteceu as conquistas estruturais do clube. “Estamos cuidando do patrimônio do clube e não destruindo. Um novo ginásio que ficará de legado. Estou muito feliz”, destacou.