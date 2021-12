Fred Gomes projeta montagem do elenco do Paysandu para 2022: 'Erro praticamente zero'

Desde a semana passada Fred Gomes está em Belém à serviço do Paysandu. O trabalho do novo executivo bicolor já começou, mas, apenas nesta segunda-feira (6), foi realizada a apresentação oficial do profissional. O dirigente adiantou pontos importantes do planejamento, mas deu poucos detalhes sobre a montagem do elenco.

Sem citar a quantidade de atletas que projeta para o plantel, Fred Gomes afirmou que jogadores que participaram da temporada 2021 negociam a permanência e que novos contratados serão anunciados nos próximos dias.

"Erro praticamente zero nesta temporada. O clube precisa ter cautela e prudência para minimizar os erros. [...] A gente já tem alguns atletas em negociação e, assim que concretizar a negociação e assinar os pré-contratos, a gente vem aqui e faz a divulgação disso", resumiu.

O planejamento inclui conversas com o coordenador técnico Lecheva e o técnico Márcio Fernandes, anunciado na semana passada. O treinador só chegará a Belém em janeiro, mas participará de reuniões virtuais periódicas.

"Com a desclassificação do clube para a final da Copa Verde, vamos iniciar o planejamento para a temporada a partir desse momento. Então, hoje, vamos fazer a nossa primeira reunião por videoconferência com o nosso novo comandante, o Márcio Fernandes, que já tem data prevista para chegar em Belém só no dia 3 de janeiro. Primeiro é apresentar o elenco que nós temos e aqueles atletas que temos interesse que fiquem, e segundo é ir no mercado para buscar essas ausências dessas posições", ratificou.

De acordo com o executivo de futebol, apenas o atacante Marlon tem a permanência garantida. Os demais sentarão para renegociar.

“Exceto o Marlon, que tem um contrato mais extenso, todos os atletas estão tendo seu término de contrato e vamos iniciar nova negociação. Aqueles poucos que vão ficar são atletas que nós visualizamos que têm potencial e condições de permanecer aqui no Paysandu”, detalhou.

Fora da final da Copa Verde, o Papão volta a campo apenas no ano que vem, para a disputa do Campeonato Paraense. O estadual está previsto para começar no dia 26 de janeiro.