Em terceiro uniforme, Paysandu faz homenagem ao Time Negra

O Paysandu lançou nesta quarta-feira (2) o terceiro uniforme da coleção Origens, que faz uma homenagem ao Time Negra. O uniforme batizado de 'Negra 1914' lembra o apelido do Norte Club, que após divergências com a diretoria da Liga Paraense de Futebol, deu origem ao Papão, há mais de 106 anos, e jogava com a camisa alvinegra.

A camisa tem uma padronagem de listras verticais, no mesmo molde da camisa número um, mas feitas por fios diferentes no momento da construção da malha, em uma união de fios foscos e com brilho, ambos na cor preta. O tecido tem tecnologia Dry de ponta, para ajudar na melhor troca de temperatura com o meio. O escudo do Paysandu e a logomarca da Lobo estão aplicados com bordado na camisa. A aplicação do nome do patrocinador master em transfer serigráfico na cor prata segue o conceito monocromático da camisa. Na parte de trás, na altura do pescoço, o nome Negra 1914 está assinado em preto e prata.

A camisa já está disponível nas lojas Lobo e custa a partir de R$ 197,99.