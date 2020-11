Em noite de despedida, Paysandu pode entrar pela primeira vez no G4 da Série C 2020.

Pressionado, o Paysandu volta a campo neste domingo (8), fora de casa, em mais uma partida do Brasileirão Série C. O Papão visita o Jacuipense-BA, às 20h, no Estádio Pituaçu, em Salvador, em jogo válido pela 14ª rodada da competição, que marca a despedida do atacante Vinícius Leite. Na terça-feira (10), o contrato do jogador se encerra. Nada melhor que deixar o time dentro do G4, o que seria algo inédito desde o início desta edição da Terceirona.

Despedida

De saída para o Avaí-SC, o atacante Vinícius Leite confirmou que esta será sua última partida com a camisa do Paysandu. Autor de nove gols em 63 partidas pelo clube em quase dois anos, o atleta aproveitou para demonstrar toda a sua gratidão por sua passagem pela Curuzu.

"Vai ser sim minha última partida e eu pretendo que seja a melhor que já disputei pelo Paysandu, e a gente precisa muito dessa vitória. Tenho que agradecer ao clube pela oportunidade que me deu e principalmente a torcida por ter me acolhido e apoiado. Foi muito difícil [tomar a decisão], sou muito feliz aqui. Não vai ser um tchau, mas um até logo, se Deus quiser", afirmou.

Na dependência dos adversários

No entanto, para que Vinícius Leite e a equipe consigam terminar a rodada dentro do G4, o Paysandu - que está a dois pontos da zona de classificação - terá que contar com uma combinação. O Papão precisa de um empate em Manaus-AM x Ferroviário-CE, no sábado (7). Caso o resultado aconteça, com uma vitória bicolor no dia seguinte, o time terminará a rodada dentro do grupo dos quatro primeiros.

Apesar disso, o técnico João Brigatti garante que as contas não são uma dor de cabeça: "Trabalhamos jogo a jogo, procuramos passar para os nossos atletas a importância da vitória e estar sempre pontuando. Na última partida, não conseguimos o resultado que esperávamos, mas foi um ponto fundamental, no cenário que a gente se encontra. A gente estuda sempre a tabela e procura trabalhar jogo a jogo para não deixar de tirar o foco da classificação, que é o nosso objetivo", afirmou.

Jacuipense x Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense-BA x Paysandu

14ª rodada da Série C

Data e hora: domingo (8), às 20h

Local: Estádio Pituaçu

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG) e Breno Rodrigues (MG)

Quarto árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)

Jacuipense: Jordan; Railan, Kanu, Railon, Vicente; Raniele, Flávio, Thiaguinho, Peixoto, Mauri; Dinei. Técnico: Jonilson Veloso.

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; Uchôa, Wellington Reis e Juninho; Uilliam Barros, Vinícius Leite e Nicolas. Técnico: João Brigatti.