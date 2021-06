DM cheio: Paysandu pode ter quatro desfalques contra o Floresta-CE

O Paysandu sofreu uma série de baixas por problemas físicos nas últimas semanas. Além de Paulinho e Bruno Collaço, que já estiveram fora do jogo contra o Volta Redonda, a comissão técnica bicolor ganhou mais dois problemas: Marcelo e Bruno Paulista.

Ambos participaram da partida passada contra o Voltaço. O lateral-direito, que foi improvisado na esquerda, teve que ser substituído ao sentir uma entorse no joelho direito. O volante, no segundo tempo, também deixou o campo com a mesma lesão, porém no joelho esquerdo.

De acordo com a assessoria de comunicação do Papão, os dois jogadores já iniciaram os trabalhos de recuperação. Não é certa a presença de ambos na partida do próximo domingo, contra o Floresta, pela 5ª rodada da Série C.