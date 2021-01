Diretoria se reúne e define sobre o novo treinador do Paysandu para início de 2021

Informações obtidas pela reportagem dão conta que uma reunião, realizada na quinta-feira (28), definiu o perfil novo treinador do Paysandu para o início da temporada 2021. Segundo o novo executivo de futebol bicolor, Ítalo Ferreira, é preciso que o profissional tenha conteúdo e saiba lidar com o vestiário, não causando problemas.

O nome ainda é mantido em sigilo absoluto pela diretoria bicolor, porém, a ideia é anunciar o acordo com o novo profissional já nas próximas horas (29), cumprindo mais um prazo estabelecido pela diretoria de futebol que tem a frente o presidente Maurício Ettinger.

Um dos nomes cogitados é de Bolivar, ex-treinador do Vila Nova-GO, responsável pela formação da equipe que foi uma das mais competitivas na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando o próprio Paysandu. É verdade que depois a equipe do Vila perdeu fôlego, Bolivar foi substituído, no entanto, o acesso foi obtido sob o comando de Márcio Fernandes - que também foi sondado, embora sem confirmação oficial.

Bolivar, desde então, segue sem clube. O presidente alviceleste, Maurício Ettinger, foi questionado sobre o assunto, mas evitou qualquer tipo de confirmação.

Sem chance

Outros nomes foram afastados definitivamente, como apurou a reportagem. Entre eles, está o de Givanildo Oliveira, que é ídolo do clube e que teve o nome cogitado durante a semana.