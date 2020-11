Destaque do Paysandu, volante descarta jogo tranquilo contra equipe já rebaixada na Série C: 'Não vai ser fácil'

Após entrar no G4 da Série C, o Paysandu tem uma missão ainda mais importante: permanecer na zona de classificação para o quadrangular de acesso. Em seu primeiro passo, o buscará os três pontos contra o lanterna Imperatriz, na segunda-feira (16), às 20h, no Frei Epifânio com transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Apesar do adversário já estar rebaixado, ser o lanterna e ter apenas um ponto em 14 jogos na competição, o volante Anderson Uchôa garante que o jogo não será tão tranquilo: "Não vai ser fácil. Só porque o Imperatriz tem um ponto e está na zona [de rebaixamento] que vai ser um jogo fácil. Temos que entrar ligados como em todos os jogos, focados, todo mundo determinados. Queremos os três pontos. O Brigatti passou que é um campo ruim, então é algo a mais para não darmos brechas para o adversário", afirmou.

Confira a entrevista completa de Anderson Uchôa.

Parceria com PH:

"Eu acho que quem entra dá conta do recado. Joguei com o PH, com o Serginho, com o Wellington [Barros]. Três jogadores de qualidade, que sabem jogar, excelente passe e marcação. Tenho certeza que quem tiver jogado ao meu lado vai dar o seu melhor e vai estar ajudando o grupo."

Astral:

"A gente vem de quatro partidas sem derrota, duas vitórias e dois empates, todos os jogos pontuando, então é normal que a confiança esteja lá em cima. A gente sabe que a confiança vem com as vitórias. Quatro jogos sem perder e pontuando, dá uma tranquilidade a mais, levanta o astral do grupo. Antes não estava assim, então a pressão só aumenta."

Motivação:

"A motivação melhorou, porque os jogadores que não estavam sendo utilizados começaram a ser agora. Isso dá motivação a todos os atletas. O Brigatti sempre deixa bem claro para todo mundo treinar forte e estar motivado, para quando precisar, cada um entrar e dar seu melhor."

Foco:

"Temos que pensar jogo a jogo. Primeiro nesse jogo com o Imperatriz. Se a gente quer brigar por alguma coisa na competição e chegar na frente, temos que vencer o Imperatriz na segunda-feira, conquistar os três pontos e depois vamos pensar no jogo a jogo, dentro de casa."