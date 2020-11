'Desacreditaram do Paysandu', desabafa executivo bicolor, após classificação na Terceirona

Após a classificação do Paysandu à próxima fase da Série C do Brasileirão, o executivo de futebol do clube, Felipe Albuquerque fez um balanço do trabalho realizado desde o ano passado. O dirigente valorizou a manutenção de boa parte do elenco e aposta nos jovens jogadores:

"Mantivemos 70% do elenco de uma temporada para a outra. Com apenas 18 contratações no ano, nós levamos nestes dois anos de gestão o Paysandu para mais uma decisão. Fomos campeões estaduais, chegamos duas vezes à fase final da Série C e à final da Copa Verde. O balanço é positivo, reduzimos as contratações. Temos um elenco bem mesclado com as categorias de base, temos oito atletas com contratos renovados, inclusive o Debu. Nós sabemos que muitas vezes desacreditaram do Paysandu e o clube mostrou o quão grande é e o quão organizado está", afirmou.

O presidente do clube, Ricardo Gluck Paul, também analisou o significado dessa arrancada final do Papão para garantir uma das vagas na fase final da Terceirona. Fato é que o time tropeçou diversas vezes e colocou em risco a passagem de fase. Ainda assim, de acordo com o mandatário, os jogadores compraram a ideia do clube e por isso superaram as adversidades.

"É a convicção do trabalho e do que vinha sendo executado. Passou por momentos complicados não digo só no campeonato, mas na temporada, pelas dificuldades com a pandemia. A quantidade de jogos sem bilheteria, de paralisação, o Papão ficou quatro meses. Isso trouxe desafios diferentes", finalizou Ricardo.