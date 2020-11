Decepção: Paysandu sofre nova derrota no Brasileiro de Aspirante

O Paysandu Sport Club sofre a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro de Aspirante. Jogando pela primeira vez na Curuzu, o Papão acabou derrotado pelo Corinthians pelo placar de 4 a 2.

O Papão começou o jogo bem e foi surpreendido pelo gol corintiano aos cinco minutos, marcado pelo zagueiro Felipe Torres, que sem marcação, cabeceou sem chances para Adailson.

O empate bicolor aconteceu aos 20 minutos com Debu. O Papão, comandado por Alan Calberg, tomou conta do campo e virou o placar com Lucão aos 39 minutos. O Corinthians igualou com Igor Marques aos 43 minutos, numa rebatida de bola do goleiro.

Expulsão

No segundo tempo, o Paysandu teve a expulsão do zagueiro Lucão, o que complicou a situação bicolor. O Corinthians ampliou com Hugo Conceição e Felipe Torres, novamente de cabeça.

Veja fotos da partida:

A derrota deixa o Paysandu na terceira colocação do grupo A, com seis pontos. O Papão joga no dia 5, no Rio de Janeiro, diante do Fluminense, às 15h.

O Corinthians, tem no seu elenco, o paraense Warian Santos (Ameixa), revelado, pelo Remo, recebe em São Paulo o Ceará Sporting, também na quinta-feira (5), 15h. O time paulista pulou para nove pontos no grupo B. É vice-líder.