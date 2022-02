Contratação: volante Dênis Pedra é apresentado ao Paysandu

O Paysandu anunciou na noite de ontem as contratações dos volantes Mikael e Dênis Pedra, para a sequência do primeiro turno do Campeonato Paraense. Neste sábado, Pedra foi apresentado ao elenco que treinou hoje a tarde, na Curuzu. A partida que seria realizada amanhã contra o Independente, pela terceira rodada, foi cancelada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o time só volta a campo na quarta rodada, dia 9, contra o Caeté, na Curuzu.

Em entrevista coletiva, o defensor, que tem passagens pelo Águia de Marabá, Fast (AM), Castanhal, entre outros clubes de fora do estado, disse estar feliz com a chegada à Curuzu e já pensa em título. “É gratificante vestir essa camisa, as cores bicolores. Eu venho para somar neste grupo já formado. Acho que é um trabalho bem feito, pois é um clube de tradição no cenário nacional, clube grande com 49 títulos aqui e vamos atrás do tricampeonato esse ano”, avisa.

Pedra vem de uma sequência de trabalhos regenerativos e disse ainda não estar em condições de jogo, mas espera, no menor tempo possível, fazer parte dos relacionados pelo técnico Marcio Fernandes. “Hoje eu estou 70%. Preciso melhorar um pouco mais a parte física. Vim de um fortalecimento muscular, então fiquei meio afastado, mas trabalhando por fora. Acredito que ao longo do jogos vou ganhando mais condicionamento”.

Em relação ao Parazão, o volante sabe quais condições terá na maioria dos jogos, apesar disso, ele acredita que o fator gramado pode ser um desafio a mais, além da própria técnica. “Eu acredito que o futebol paraense, nessa época e por causa dos gramados e da chuva, exige muito esforço. É claro que as coisas vão se atualizando, os jogadores de fora também se atualizam. Eu acho que é muito competitivo, acima de tudo, mas pela época não tem jogo mole. É mais força e a técnica se sobrepõe em cada um”, entende.

Atualmente, o Paysandu o grupo A do Parazão, com seis pontos, a frente de Amazônia, Paragominas e Águia de Marabá, todos com um ponto marcado. Além de Dênis e Mikael, o Paysandu tem em seu elenco os volantes Yuri, Bileu, Christian e Thiago Felipe.