Compoucas mudanças, Paysandu escala equipe que enfrenta o Castanhal no Parazão

O Paysandu já definiu os jogadores que irão compor o elenco para a partida deste domingo (2), contra o Castanhal. Mudando pouco, o Papão encerra a oitava rodada do Campeonato Paraense 2024 jogando no Mangueirão, com destaque para o retorno de Luan Freitas a titularidade (como volante) e a entrada de Marlon no lugar de Benjamín Borasi - lesionado.

A estrutura do time bicolor seguirá bem parecida com a utilizada nos últimos jogos: Matheus Nogueira, Bryan Borges, Quintana, Martínez, PK, Matheus Vargas, Rossi e Nicolas entram como titulares.

As novidades estão no retorno de Luan Freitas no lugar de Leandro Vilela, suspenso pelo terceiro cartão amarelo; Giovanni começando como titular; e Marlon no ataque, substituindo Borasi, que se recupera de uma lesão na coxa. Veja:

A partida entre Paysandu e Castanhal começará às 15h30 deste domingo, 2 de fevereiro, no Mangueirão. Você pode acompanhar a partida no Lance a Lance do portal O Liberal, assim como ouvir a narração ao vivo através da rádio Liberal+.