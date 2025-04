Com Rossi e Nicolas de volta, Paysandu está escalado para pegar a Chapecoense

O Paysandu recebe a Chapecoense-SC na noite desta de hoje (16), no mangueirão, em Belém, pela 3ª rodada da Série B; Os dois clubes ainda não venceram na competição e o Papão vem para o jogo com o retorno de dois jogadores.

O técnico Luizinho Lopes divulgou a escalação do Papão com os retornos de Nicolas e Rossi no ataque. Os dois ficaram em Belém e não viajaram para a partida contra o Vila Nova-GO, na derrota por 1 a 0, no último final de semana. A dupla foi poupada por conta da “maratona” de jogos do Papão neste período. Veja a escalação bicolor:

Paysandu x Chapecoense terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.