Com mudanças no meio e ataque, Paysandu é escalado para jogo desta quarta-feira, contra o Tapajós

A comissão técnica do Paysandu divulgou a escalação para a partida desta noite, contra o Tapajós, pelas quartas de finais do Parazão. Uma das novidades no time é o retorno do lateral-esquerdo João Paulo e do volante Mikael, vetados durante a semana por indisposição médica. Outra alteração acontece no ataque, com a entrada de Danrlei no lugar de Marcelo Toscano.

O time deve entrar em campo com a seguinte formação:

Elias Curzel; Igor Carvalho, Genílson, Heverton, João Paulo; Mikael Ricardinho, José Aldo; Serginho, Marlon e Danrlei.

O Tapajós também está escalado pelo técnico Junior Amorim e entra em campo com:

Jader; Amaral, Douglas, Junior, Jackinha; Felipe Macena, Fernando Portel, Otávio; Lucas Cipoal, Bambelo e Balotelli.