Com lateral cortado de última hora, Paysandu está escalado para visita ao Santa Cruz

O Paysandu do técnico Vinícius Eutrópio está escalado para o jogo de logo mais, contra o Santa Cruz-PE, pela Série C. Para a partida, que começa às 19h, no Estádio Arruda, o lateral-direito Marcelo foi cortado de última hora, com uma lesão na posterior da coxa esquerda. A novidade no time titular é o volante Jhonnatan. Confira o 11 titular: