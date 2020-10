Em jogo do Campeonato Paraense Feminino, o Paysandu goleou o Real União por 7 a 1, na tarde deste domingo (18), no CEJU. Com a vitória, o Bicola chegou aos sete pontos em três jogos no torneio. Biazinha foi a estrela da partida, ao marcar três gols. Talita, Janaína, Dan e Jéssica completaram a goleada do time alviceleste.

