Com gol relâmpago, Paysandu vence o Imperatriz fora de casa e volta para o G4 da Série C

O Paysandu venceu o Imperatriz por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (16), pela 15ª rodada da Série C, e voltou para o G4 do grupo A. Os gols foram marcados por Marlon, Nicolas e PH, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time bicolor chegou aos 22 pontos e retornou para a quarta posição. No final de semana, o Paysandu tinha saído do G4 porque o Manaus empatou com o Treze e foi a 20 pontos. Mas a vitória em cima do Imperatriz deixou o Papão vivo na briga pela classificação para a próxima fase da Série C.

Acompanhe o lance a lance

O próximo compromisso do Paysandu será contra o Ferroviário, um confronto direto pela vaga no G4. A partida será às 18 horas de domingo (22), no Mangueirão.

Já o rebaixado Imperatriz vai enfrentar o Vila Nova, no sábado (21), às 17 horas, no Frei Epifânio.

Gol Relâmpago

O Paysandu abriu o placar logo aos 46 segundos do primeiro tempo com gol do estreante Marlon. A jogada começou com Nicolas, que ajeitou com o peito para Marlon. O atacante bateu cruzado, no canto direito do goleiro Rodrigo para colocar o time bicolor na frente no placar.

Resposta

O Cavalo de Aço teve chance para empatar quando Edu Amparo recebeu na direita, cortou para o meio e chutou da entrada da área. Mas a bola ficou na trave.

Xô zica!

O artilheiro Nicolas fez o segundo do Paysandu e quebrou uma sequência de cinco jogos sem marcar. A jogada começou com lançamento de Carlão para a área do Imperatriz. Uilliam Barros desviou e Nicolas chegou batendo. Ele pegou mal na bola, mas ainda assim tirou do goleiro Rodrigo Calchi e ampliou para o Papão. Foi o quinto gol dele na Série C e o 15º na temporada.

Mais um

Minutos depois, o Paysandu ampliou a vantagem. Tony cruzou e Nicolas cabeceou no travessão. O rebote ficou com PH, que não desperdiçou. Ele bateu com muita força e fez o terceiro do Papão em cima do Cavalo de Aço.

Tentativas em vão

O Imperatriz tentou diminuir no final da primeira etapa. Teve boa chance em cobrança de escanteio, quando a bola foi lançada na área e Ramon Baiano dominou e mandou de bicicleta em direção ao gol. Mas Paulo Ricardo estava atendo e fez boa defesa.

Segundo tempo morno

O Paysandu foi administrando o placar no segundo tempo. O Papão esperava e o Cavalo de Aço trocava passes, mas ninguém era objetivo para marcar. O jogo só foi melhorar na reta final, quando o Paysandu passou a ameaçar. Teve chance com cabeçada de Vitor Feijão. Depois, com cobrança de falta de Diego Matos, que não entrou porque o goleiro Calchi defendeu.

Final de partida: 3 a 0 para o Paysandu, que volta para Belém com três pontos importantes na bagagem.

Ficha Técnica

Imperatriz x Paysandu

15ª rodada da Série C

Imperatriz-MA: Rodrigo Calchi; Tomais, Ramon, Douglas e Lorran; Adriano, Nonato, Judson e Cebolinha (Jerinha); Edu Amparo e Reginaldo Jr (Blaise Loic).

Técnico: Charles Guerreiro

Paysandu: Paulo Ricardo, Tony, Carlão, Wesley Matos (Yan) e Diego Matos; Anderson Uchôa (Serginho), PH (Wellington Reis) e Juninho (Luiz Felipe); Nicolas, Marlon e Uilliam Barros (Vitor Feijão).

Técnico: João Brigatti

Gols: Marlon (46 segundos/1ºT), Nicolas (22’/1ºT), PH (32’/1ºT)

Cartão amarelo: Carlão, Wellington Reis; Tomais

Local: Frei Epifânio

Árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Rafael Gomes Rosa (RJ)

Quarto árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa (MA)