Com fama de 'artilheiro' Paysandu fecha a contratação de mais um meia

A diretoria do Paysandu ainda não anunciou oficialmente, mas o clube fechou a contratação do meia João Paulo, que estava no ABC-RN. Uma fonte interna do clube informou que o atleta já acertou com o Papão para a temporada 2021.

Com fama de artilheiro, João Paulo, de 27 anos, marcou 10 gols na última temporada vestindo a camisa do alvinegro potiguar, em 24 jogos. Na carreira teve passagens por diversos clubes, como Inter-RS, Rio Branco-ES, Bahia-BA, CSA-AL, Ferroviária-SP, além de Sampaio Corrêa-MA e Londrina-PR. O jogador tinha acertado com a Portuguesa-RJ, mas resolveu deixar o clube carioca e disputar o estadual e o restante da temporada pelo Papão.

Essa é a segunda contratação de meias pela diretoria do Paysandu. Antes o clube alviceleste já havia acertado com Ruy, de 32 anos, que disputou a Série B pelo Náutico-PE. Ao todo o Paysandu já contratou 11 jogadores para 2021, são eles:

Goleiro: Victor Souza

Zagueiro: Denilson

Lateral direito: Israel

Volantes: Adriel, Elyeser e Ratinho

Meias: Rui e João Paulo

Atacantes: Ari Moura, Gabriel Barbosa e Igor Goularte