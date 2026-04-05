Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h O Liberal 05.04.26 18h24 O Paysandu está escalado para sua estreia na Série C, na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h. O técnico Júnior Rocha promoveu o uruguaio Yefferson Quintana ao time titular e a estreia do atacante Juninho. O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi, recuperado após lesão, volta também ao onze inicial. Confira: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 SÉRIE C Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição 05.04.26 21h00 DAQUI A POUCO Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h 05.04.26 18h24 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07