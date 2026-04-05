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Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira

Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h

O Liberal

O Paysandu está escalado para sua estreia na Série C, na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h. O técnico Júnior Rocha promoveu o uruguaio Yefferson Quintana ao time titular e a estreia do atacante Juninho. O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi, recuperado após lesão, volta também ao onze inicial. Confira:

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