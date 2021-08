Com estreia e retorno no meio de campo, Paysandu está escalado para encarar o Jacuipense-BA

O Paysandu encara o Jacuipense-BA neste sábado (14), às 19h, na Curuzu, pela Série C. O clube bicolor terá estreia na partida contra o clube baiano. Leandro Silva entra na lateral-direita no lugar de Marcelo que cumpre suspensão. Outra mudança é o retorno de Ratinho ao time no lugar de Jhonnatan.

Papão e Jacuipense duelam pela Série C às 19h, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com