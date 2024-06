Com dupla de zaga reserva, Paysandu está escalado para enfrentar o Operário-PR

O Paysandu está escalado para enfrentar o Operário-PR, pela 13ª rodada da Série B, na Curuzu. A maior novidade da equipe bicolor está na dupla de zaga, composta por Wanderson e Carlão. Os dois titulares, Quintana e Lucas Maia, se lesionaram às vésperas da partida.

Segundo comunicado emitido pelo Papão, Quintana lesionou o joelho no penúltimo treino antes da partida contra o Operário-PR e foi vetado pelo departamento médico. Já no treino do último sábado (29), foi a vez de Lucas Maia torcer o joelho e também ficar de fora do jogo.

Veja a escalação do Paysandu:

Paysandu e Operário se enfrentam logo mais, às 16h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.