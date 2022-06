Com desfalques na defesa e ataque, delegação do Paysandu chega a Goiânia para jogo da Série C

Disposto a reforçar o bom momento na liderança da Série C, a delegação bicolor embarcou rumo à cidade de Goiânia, onde será disputada a partida contra a equipe do Aparecidense, neste sábado (18). A disputa vale, além dos três pontos, a liderança isolada da competição, que chega na sua 11ª rodada.

Sob o comando do técnico Márcio Fernandes, a delegação bicolor saiu de Belém nesta quinta-feira, com uma parada em Brasília, até a ida para o local do jogo, a capital goiana. Para este compromisso, Fernandes não deve contar com três jogadores. O zagueiro Igor Carvalho segue em tratamento médico, enquanto o zagueiro Genílson e o atacante Danrlei desfalcam o time por conta dos cartões.

Danrlei, no entanto, possui um tratamento médico em curso, para fazer um reequilíbrio muscular e ainda sente dores ao entrar em campo. Assim, o comandante bicolor deve fazer alguns ajustes e optar, por exemplo, pela entrada de Leandro Silva na direita, enquanto Bruno Leonardo e Pipico podem vir na defesa e ataque, respectivamente.

O Paysandu é o atual líder da Série C, com 21 pontos e luta para conseguir a quinta vitória seguida na competição. Já o cenário do Aparecidense é um pouco diferente. O time ocupa atualmente a 12ª posição, com 12 pontos e vem de uma vitória fora de casa, contra o Botafogo-SP.

O provável time bicolor pode ter Thiago Coelho; Leandro Silva, Bruno Leonardo, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e José Aldo; Serginho, Pipico e Marlon.