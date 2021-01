Com data de reapresentação definida, diretoria do Paysandu sonda o mercado em busca de treinador

Após o fracasso na tentativa de acesso à Série B, o Paysandu vive um momento de reestruturação do departamento de futebol.

As primeiras medidas foram as descontinuidades dos contrato do treinador João Brigatti e do diretor Felipe Albuquerque. O clube também informou que sonda o mercado para contratar um treinador de forma prioridade. Na tarde desta segunda-feira (18), o novo presidente Maurício Ettinger fará um pronunciamento.

Reapresentação

Além disso, o elenco de futebol se reapresentará na próxima sexta-feira (22), às 15h, no Estádio Banpará Curuzu.

O Paysandu volta a campo no próximo dia 28, em partida pelas oitavas de final da Copa Verde edição 2020. A partida será no Estádio Mangueirão, às 16h. O adversário bicolor sairá do confronto entre São Raimundo-RR e Galvez-AC.