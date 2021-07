Campeão em cima do Remo e primo de Messi; argentino Biancucchi entra no radar do Paysandu

A busca por um meia para o restante da Série C é o principal foco da diretoria do Paysandu. O Papão está no mercado e um dos nomes que entrou no radar alviceleste foi do meia argentino Emanuel Biancucchi, que estava no Vila Nova-GO. A informação foi divulgada pela jornalista Mayara Almeida, da Rádio CBN e confirmada pelo OLiberal com o presidente bicolor Maurício Erttinger.

O jogador de 32 anos está na Argentina e é monitorado pela diretoria do Paysandu e outros atletas também fazem parte dessa lista de possíveis meias, que podem desembarcar em Belém e vestir a camisa bicolor.

Biancucchi já rodou por vários clubes, revelado pelo Newell’s, da Argentina, atuou no futebol alemão, paraguaio e peruano. No Brasil o primo do craque argentino Lionel Messi defendeu as cores do Bahia-BA, Vasco da Gama-RJ, Ceará-CE e o Vila Nova, onde conquistou o acesso para a Série B e o título da Série C 2020 em Belém, contra o Remo, após duas vitórias diante do rival do Papão. Com a camisa colorada na temporada passada foram 28 partidas disputadas e quatro gols marcados.