Campeão das Séries C e D, novo reforço do Paysandu já pode estrear no Parazão

O novo contratado do Paysandu já poderá estrear pelo clube no Parazão, diante do Carajás. O zagueiro Alisson, que estava na Ponte Preta-SP e que disputava a Série B do Brasileirão, teve seu nome protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a jogar pelo Bicola.

O jogador de 27 anos é natural de Campina Grande (PB) e teve passagens por Treze-PB, Rio Branco-PR e Operário-PR. Pelo Fantasma paranaense fez parte do elenco que conquistou os títulos da Série D e C. Alisson já treina com o elenco na Curuzu e deve ser uma das novidades do técnico Itamar Schulle na lista de relacionados do time alvicelste.