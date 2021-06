Camisa 'popular' do Paysandu vai custar R$ 180, revela executivo de marketing do clube

O Paysandu planeja lançar no segundo semestre a uma camisa com o preço mais em conta, no valor de R$ 180. A informação é do executivo de marketing do clube, Marcone Barbosa. Ele falou sobre o assunto durante o programa Último Lance, de OLiberal.com.

“Foi um pedido, quase exigência, do presidente de atender a esse anseio do torcedor, de ter uma camisa no preço abaixo de R$ 200. O Paysandu deve chegar no mercado com a camisa no valor em torno de R$ 180. Essa camisa está projeta para ser lançada a partir do segundo semestre deste ano. Então em breve a gente vai ter e está pensando no formato de lançamento da camisa. Vai atender um desejo do torcedor, que é antigo, de ter um produto mais barato. Se pegar a camisa hoje que custa 229 para uma de 179 já é uma redução significativa. Tirar 50 reais de um preço final de um produto exige espremer muito a cadeia de produção. E vai obedecer o padrão de qualidade Lobo. Vamos conseguir chegar no preço e mantendo o padrão de qualidade Lobo”, comentou.

Recentemente, o clube divulgou que conseguiu o lucro de R$ 1 milhão com a venda das camisa das marca Lobo. No entanto, muitos torcedores questionaram o valor, já que, em um ano, foram 30 mil camisas vendidas, o que daria cerca de R$ 7 milhões. Marcone explicou porque o valor foi abaixo do que foi calculado.

“Lembro que a conta era da venda de 30 mil peças ao preço de R$ 230 e chegava a R$ 7 milhões, se não me engano. Mas o Paysandu ficaria com um milhão. Em um negócio você trabalhar com a margem de lucro. Se você vendeu algo, tem que produzir, pagar imposto, linha de produção, tudo tem um custo. Acho que dessa receita total de R$ 7 milhões, me perdoem se o valor não for esse, o Paysandu ficou com margem 15% de lucro na operação. É uma margem razoável para negócios do setor industrial, comercial, que dão margem de 15 a 20% de lucro. Claro que o Paysandu quer sempre aumentar a margem de lucro. Mas a gente pensa no preço final que vai ficar para o torcedor. Não adianta aumentar nossa margem operacional e o preço da camisa que hoje é R$ 230 passar para R$ 270. A camisa ao preço atual gera uma discussão muito grande se é cara ou barata. Na minha avaliação precisa trabalhar para melhorar a margem. Mas não se pode falar na receita sem pensar no custo. E o torcedor se engana ao pensar que 100% é lucro”, afirmou o executivo de marketing do Paysandu (assista a entrevista completa no vídeo acima).