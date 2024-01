Caeté x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/01) pelo Parazão

Caeté x Paysandu disputam nesta quarta-feira (24/01) a 2° rodada do Parazão. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio São Benedito, em Bragança (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Caeté x Paysandu ao vivo?

A partida Caeté x Paysandu ​​poderá ser assistida pela TV Cultura e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Caeté x Paysandu chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Parazão 2024, Caeté venceu São Francisco por 1 a 0 e Paysandu venceu Santa Rosa pelo mesmo placar.

Caeté x Paysandu: prováveis escalações

Caeté: Lucas Alves; Ronny Taperaçu, Jorge Pet, Roger Deniro e João Vitor; George Pitbull, Cloves e Popó; Raylson, Genilson e Tracateua. Técnico: Artur Oliveira.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan; Gabriel Bispo, João Vieira e Juninho (Biel); Jean Dias, Nicolas e Edilson. Técnico: Hélio dos Anjos.

FICHA TÉCNICA

Caeté x Paysandu

Campeonato Paraense

Local: Estádio São Benedito, em Bragança (PA)

Data/Horário: 24 de janeiro de 2024, 15h30