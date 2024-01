Namíbia x Mali: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/01) pela Copa Africana

Namíbia x Mali disputam hoje, terça-feira (23/01), a terceira rodada da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Laurent Pokou, em San Pédro, Costa do Marfim. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Namíbia x Mali ao vivo?

A partida entre Namíbia x Mali pode ser assistida ao vivo pela Bandplay e pelo site da Band, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Namíbia x Mali chegam para o jogo?

Nas primeiras rodadas, Mali venceu África do Sul por 2 a 0 e empatou com Tunísia por 1 a 1. Já Namíbia venceu a Tunísia por 1 a 0 e perdeu para a África do Sul por 4 a 0.

Namíbia x Mali: prováveis escalações

Namíbia: Kazapua; Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub; Petrus, Shitembi, Limbondi; Tjiueza, Shalulile, Hotto. Técnico: Collin Benjamin.

Mali: Djigui; Hamari Traoré, Kouyate, Niakaté, Sacko; Doumbia, Haidara, Dieng; Bissouma; Sinayoko, Koita. Técnico: Eric Chelle.

FICHA TÉCNICA

Namíbia x Mali

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Laurent Pokou, em San Pédro, Costa do Marfim

Data/Horário: 24 de janeiro de 2024, 14h