Buscando ajuda na gestão, presidente do Paysandu faz convite a Vandick e LOP; assista

O Paysandu segue atrás de reforços para a montagem de elenco para a temporada 2021. A equipe está na cidade de Barcarena (PA), onde realiza a pré-temporada já visando o Parazão, porém o presidente Maurício Ettinger continua buscando união dentro do clube e pediu as presenças de dois ex-presidentes para ajudar na atual gestão.

Em sua conta no Twutter, Ettinger esclareceu que não teve ofensas direcionadas ao ex-presidente Vandick Lima e citou o ex-jogador como peça fundamental nesse período de reconstrução do clube alviceleste.

“Ninguém nunca falou mal do Vandick para mim, sou muito amigo do Vandick e ninguém teria essa liberdade, pois eu não iria deixar e ele está convidado, de novo reforço o convite para ele ajudar no futebol como fez várias vezes e estamos te esperando”, disse.

MAIS UM

Rivais na última eleição bicolor, Maurício Ettinger quer trabalhar ao lado de Luiz Omar Pinheiro. O atual mandatário pediu para que LOP aceite o convite e ajude nas categorias de base, como fez no Carajás, clube que representou o Estado por duas vezes na Copa São Paulo e também na Copa do Brasil.

“Vi uma live que O Luiz Omar Pinheiro fez. É outro que convidei e reforço o convite. Luiz venha ajudar na base, dar teus palpites e ensinar a gente. Você passou pelo Carajás, embora a campanha não tenha sido boa (no profissional), mas você possui boa experiência e estamos te esperando”, comentou.